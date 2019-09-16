شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل المطربة التونسية منيرة حمدي عن عمر ناهز 54 عاما والان مع التفاصيل

رحلت المطربة التونسية منيرة حمدي الأحد، عن عمر ناهز 54 عاما، بعد صراع مرير مع المرض.

وفور نشر الخبر تسابق نجوم الطرب والتمثيل في تونس وخارجها للتعبير عن حزنهم العميق لوفاة الفنانة التونسية؛ فكتبت الفنانة لطيفة عبر أنستقرام: "كم حزنت لوفاتك يا صاحبة القلب الكبير والصوت الدافئ، كنت دائما سباقة في السؤال عني، كنت تنصحيني بالصبر على الناس المنافقة، الدايم ربي أعزي نفسي وأهلك وجمهورك".

كما نعتها الفنانة فريال يوسف عبر "أنستقرام"، قائلة: "صدمة كبيرة، آخر كلام بيننا كان من شهر، الله يرحمك يا صاحبة الأخلاق الجميلة، يا طيبة القلب، في الجنة إن شاء الله".

وأعرب الفنان الكبير صابر الرباعي عن حزنه، وكتب عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "ربي يرحمك يا زميلتي العزيزة، جمعتي بين اللطف والاحترام والفن الراقي، خلال مسيرتك الفنية كنت مظلومة، لكن عزاءنا الوحيد هو أغانيك التي ستبقى معنا، رحمك الله ورزق أهلك الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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ونشرت الفنانة درة ستوري عبر "أنستقرام"، وقالت خلالها: "خبر مؤلم وفاة الفنانة التونسية منيرة حمدي، ربنا يرحمها ويجعل مثواها الجنة".

ولدت منيرة حمدي في محافظة باجة الواقعة في شمال غرب تونس، وظهرت موهبتها بعد مشاركتها في برنامج نادي المواهب بالتلفزيون التونسي، وتميزت الراحلة بأداء اللون الطربي وقدمت خلال مشوارها الفني عشرات الأغاني باللهجات التونسية والمصرية والخليجية.

كما خاضت تجربة التمثيل بالمسلسل الخليجي (جرذان الصحراء) عام 2014 وكذلك مجال التقديم التلفزيوني من خلال برنامج "مع منيرة" على قناة تونسنا.

رحلت الفنانة منيرة حمدي عن عمر ناهز 54 عاما بعدما قدمت مسيرة فنية طيبة، ونالت خلالها العديد من الجوائز البارزة، ومنها "الجائزة الأولى في مهرجان الأغنية العربية عام 2004، وجائزة أوسكار فيديو الموسيقى المصرية" في 2005.