جوجو رابيت" أفضل فيلم بتورنتو السينمائي

حصد فيلم "jojo rabbit" للمخرج تايكا وايتيتي على جائزة أفضل فيلم من اختيار الجمهور في الدورة الـ44 لمهرجان تورنتو السينمائي الدولي.

وأعلنت إدارة المهرجان، الأحد، قائمة الفائزين كاملة، وتضمنت فيلمين عربيين هما: فيلم "الكهف" السوري للمخرج فارس فياض، الذي فاز بجائزة أفضل فيلم وثائقي من اختيار الجمهور، والفيلم اللبناني "1982" للمخرج وليد مؤنس الذي حصل على جائزة أفضل فيلم آسيوي.

وفاز فيلم "Martin Eden" بجائزة منصة تورنتو، بينما حصل فيلم "murmur" على جائزة الاتحاد الدولي لنقد الأفلام FIPRESCI بقسم الاكتشافات.

ونال فيلم "How to Build a Girl" جائزة FIPRESCI بقسم العروض الخاصة، وفاز فيلم "Delphine" بجائزة أفضل فيلم كندي قصير، بينما فاز فيلم "All Cats Are Grey in the Dark" بجائزة أفضل فيلم قصير، ونال فيلم "The Twentieth Century" جائزة تورنتو لأفضل فيلم أول كندي، كما حصل فيلم "Antigone" على جائزة أفضل فيلم كندي.

وكانت إدارة مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، قد أعلنت الجوائز من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعدما أن ألغت حفل الختام وتوزيع الجوائز للدورة الـ44 التي شارك بها ما يقرب من 333 عملا سينمائيا من 80 دولة حول العالم بعد أن غادر العديد من صناع الأفلام والنقاد المدينة.