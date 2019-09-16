"إت: تشابتر 2" يخطف الصدارة من "هستلرز" متفوقا بـ7 ملايين دولار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فن رويترز الإثنين 2019/9/16 11:57 ص بتوقيت أبوظبي الإثنين 2019/9/16 11:57 ص بتوقيت أبوظبي بطلات فيلم "المحتالات"

احتفظ فيلم الرعب "إت: الفصل الثاني" (إت: تشابتر تو) بصدارة إيرادات السينما بأمريكا الشمالية للأسبوع الثاني، محققا 40.7 مليون دولار. والفيلم بطولة بيل سكارسجارد وجيمس مكافوي وفين ولفهارد وجيدين ليبرهير، ومن إخراج أندريس موشيتي. احتل فيلم الجريمة والدراما الجديد "المحتالات" (هستلرز) المركز الثاني، بإيرادات بلغت 33.2 مليون دولار. والفيلم بطولة كونستانس وو وجنيفر لوبيز وجوليا ستايلز وكيكي بالمر وليلي راينهارت ومن إخراج لوريني سكافاريا. Advertisements بينما تراجع فيلم الإثارة والحركة "سقوط ملاك" (أنجيل هاز فولن) من المركز الثاني إلى الثالث، بإيرادات بلغت 4.4 مليون دولار. والفيلم بطولة جيرارد بتلر ومورجان فريمان وجادا بينكيت سميث ولانس ريديك ومن إخراج ريك رومان وو. أيضا تراجع الفيلم الكوميدي "أولاد طيبون" (جود بويز) من المركز الثالث إلى الرابع، مسجلا 4.3 مليون دولار. والفيلم بطولة جاكوب تريمبلاي وكيث وليامز وبرادي نون ومولي جوردون ومن إخراج جين ستوبنيتسكي. كما تراجع فيلم الرسوم المتحركة "الأسد الملك 2019" (لايون كينج 2019) من المركز الرابع إلى الخامس، بإيرادات بلغت 3.6 مليون دولار.

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