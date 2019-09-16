راغب علامة : أستعدُّ لـ "ذا فويس" بخبرتي ونوياي الطيبة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكّد السوبر ستار راغب علامة أنّ مستوى الأصوات الموجودة في الموسم الخامس من "ذا فويس" متعب لهم كمدرّبين وذلك نظرًا لقدرات المشتركين الفنيّة، ما يجعل الاختيار صعبًا للغاية.
وتمنى علامة، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن الموسم الخامس من" ذا فويس" الفوز لفريقه ممازحًا: "ستشهدون صراعًا بيننا نحن المدربين، أحلام، سميرة سعيد، ومحمد حماقي، على اقتناص أفضل الأصوات، غير أنّنا كنا جميعًا سعداء بانضمام الصوت الجميل إلى فريق أيّ مدرّب من المدرّبين الأربعة."
الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع "فوشيا" مع السوبر ستار راغب، الذي تحدّث عن مشاركته في الموسم الجديد من" ذا فويس".
كانت هذه تفاصيل خبر راغب علامة : أستعدُّ لـ "ذا فويس" بخبرتي ونوياي الطيبة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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