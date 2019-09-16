مازن حايك: ما في "ذا فويس كيدز" بلا عاصي الحلاني.. وخضعنا لشروط راغب علامة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ينتظر الجمهور بفارغ الصّبر بدء الموسم الخامس من برنامج "ذا فويس"، الذي يشهد هذه السّنة انضمام النجمين راغب علامة، وسميرة سعيد إلى زميليهما أحلام، ومحمد حماقي في لجنة التحكيم.

فقد أشار المتحدّث الرسميّ لمجموعة قنوات MBC مازن حايك خلال المؤتمر الصحفيّ الذي عُقد للإعلان عن إطلاق الموسم الخامس من برنامج " ذا فويس" وقناة MBC 5، إلى أهميّة المشاركات الواسعة للمواهب من 17جنسية عربية، مثنيًا على البُعد الإنساني للموسم الجديد.

أما بالنسبة للتغييرات التي طرأت على صفوف المدرّبين، وتحديدًا مسألة مشاركة راغب وأحلام مجدداَ جنبًا إلى جنب، فأوضح حايك: "هناك ديناميكية إيجابية جديدة في العلاقة تحكمها طبيعة البرنامج التنافسية، كون النجوم الأربعة مدرّبون لفرقهم المنفصلة – المتّصلة، لا أعضاء في لجنة تحكيم تحتاج منهم إلى تناغم واتفاق في التقييم والتصويت أو ما شابه".

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كما أشار حايك إلى حصول MBC على حقوق برنامج جديد يندرج تحت مظلة The Voice، ألا وهو The Voice Seniors الذي يضمّ المواهب التي يفوق عمرها الستين عامًا، على أنْ يعلن عن موعد انطلاقه لاحقًا.

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع "فوشيا" مع المتحدث الرسمي باسم مجموعة قنوات MBC مازن حايك، إذْ تحدّث عن إصابة النجم عاصي الحلاني، مُتطرقًا إلى مختلف الأمور المتعلّقة ببرنامج" ذا فويس" بموسمه الخامس.