"الفرن" يطير بأحمد مالك إلى العالمية ويصنع له مكانًا بين نجوم هوليوود

كشفت تقارير فنية عالمية أن الفنان المصري، أحمد مالك، سيشارك في أول أعمال في هوليود، حيث نشرت مجلة "فارياتي" المعنية بأخبار السينما والفن، تقريرا، تشير فيه إلى مشاركة أحمد مالك في فيلم "The Furnace" من بطولة النجم الأسترالي، ديفيد وينهام، وإخراج رودريك ماكاي، موضحة أنه سيلعب دور "راكب جمال" يساعد وينهام في الهروب وخداع مجموعة من الجنود.

وتدور أحداث الفيلم في القرن التاسع عشر، خلال فترة اكتشاف الذهب في غرب أستراليا، وتدور أحداثه حول قصة بطل يحارب الجشع ويبحث عن هوية مختلفة في أرض جديدة.

وتلقى الأحداث الضوء على التاريخ المنسي لعناصر الـ"جان" الأسترالية، ومعظمهم من المسلمين والسيخ من الهند وأفغانستان وبلاد فارس، الذين فتحوا الصحراء الداخلية للبلاد، وشكلوا روابط فريدة مع السكان الأصليين المحليين.

ويشارك في الفيلم عدد من نجوم هوليود مثل بايكال جانامبار، وتريفور جاميسون، وإريك طومسون، ماهيش جادو.

وأوضحت المجلة أن الفيلم سيبدأ تصويره شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في منطقتي "ماونت ماغنيت" و"كالباري" غربي أستراليا.