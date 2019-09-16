حفل عيد ميلاد أسطوري لـ "وائل كفوري" ويرقص ويغني برفقة أصدقائه النجوم

احتفل الفنان وائل كفوري الليلة بعيد ميلاده الـ 45 بأجواء أسطورية في منزله بعد تنظيم حفل خاص لهذه المناسبة بحضور أفراد أسرته وأصدقائه ونجوم الفن والمجتمع بلبنان.

سيرين عبد النور تخطف الأنظار بحفل عيد ميلاد وائل كفوري

وأثار الفنان وائل كفوري الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي الأحد، بسبب احتفاله الأسطوري بعيد ميلاده الـ 45 في منزله بمنطقة الزحلة بلبنان، وتنظيم حفل كبير حضره عدد من النجوم مثل ملحم زين ونيشان وكارلا حداد وسيرين عبد النور وريما نجيم وباسكال مشعلاني وغيرهم.

وخطفت الفنانة سيرين عبد النور الأنظار أيضًا برقصها مع وائل كفوري في حفل عيد ميلاده بجانب تواجد عدد من نجوم المجتمع وأسرة وائل كفوري، وتداول جمهور وائل كفوري مقاطع فيديو من حفل عيد الميلاد والذي بدا به وائل كفوري سعيداً للغاية وغنى ورقص برفقة أصدقائه النجوم.

وتداول جمهور وائل كفوري صورًا لقالب الحلوى الضخم الذي حمل صورته وإسمه، وتساءل الجمهور حول سبب احتفال وائل كفوري بعيد ميلاده بهذه الطريقة الاسطورية والخاصة، وتوقع البعض أن يعلن زواجه الجديد في هذا الحفل بسبب أجوائه الاحتفالية، وذلك بعد إعلان طلاقه في الشهور الأخيرة ووقوعه في أزمات قضائية مع طليقته إنجيلا بشارة.