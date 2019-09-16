وفاة الفنانة التونسية منيرة حمدي ووداع مؤثر من لطيفة وصابر الرباعي

تلقى الوسط الفني التونسي والعربي صدمة وخبرًا حزينًا بوفاة المطربة التونسية منيرة حمدي بعد صراع مع المرض، وودعها زملائها المطربين برسائل مؤثرة على مواقع التواصل.

وفاة المطربة التونسية منيرة حمدي بعد صراع مع المرض

وأعلنت أسرة المطربة التونسية منيرة حمدي وفاتها اليوم بعد صراع مع المرض وبعد غياب لها عن الساحة الغنائية في الفترة الأخيرة بسبب متاعبها الصحية، ونعاها عدد من المطربين بتونس.

ونعت الفنانة لطيفة الراحلة منيرة حمدي وقالت:" كم حزنت لوفاتك يا صاحبة القلب الكبير والصوت الدافىء كنتى دائما سباقه فى السؤال عنى وعن أخبارى وأكثر من كان يصبرنى على وجع الناس المنافقة.. الدايم ربى كما كنتى تقولين عزيزتى منيرة.. اعزى نفسي واعزى اهلك وجمهورك".

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ونشر الفنان صابر الرباعي نعي مؤثر للفنانة منيرة حمدي على صفحته بفيسبوك وقال:" ربي يرحمك يا زميلتي العزيزة منيرة جمعت اللطف والاحترام و الفن الراقي ،خلال مسيرتك الفنية كنت مظلومة، لكن عزاءنا الوحيد هي أغانيك التي سوف تبقى معنا ، رحمك الله و رزق أهلك و ذويك جميل الصبر والسلوان وإنا لله و إنا اليه راجعون".

ونعت الفنانة درة الراحلة منيرة حمدي قائلة:" البقاء لله في وفاة الفنانة التونسية منيرة حمدي .. إن لله و إن اليه راجعون .. يارب يلهم أهلها و أحبائها الصبر".

وأحزن خبر وفاة منيرة حمدي الجمهور بعد مسيرة فنية قدمت بها ما يقارب 50 أغنية بجانب إعادة تقديم الأغاني الطربية في حفلاتها، وبدأت مسيرته في التسعينيات من خلال برنامج نادي المواهب وشاركت في عدة فاعليات فنية هامة وحصلت على عدة جوائز أبرزها جائزة مهرجان الموسيقى التونسية بالإضافة إلى تكريمها من الرئيس التونسي في 2003.