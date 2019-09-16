نجوم "ذا فويس" يكشفون عن كواليس الموسم الخامس قبل أسبوع من انطلاقه

عقدت قناة mbc مؤتمرًا صحفيًا بالعاصمة اللبنانية بيروت لكشف كواليس وتفاصيل الموسم الخامس من برنامج "ذا فويس" بحضور نجوم البرنامج أحلام وراغب علامة ومحمد حماقي وسميرة سعيد.

أحلام تعلق على تصالحها مع راغب علامة في "ذا فويس"

وتحدث نجوم برنامج "ذا فويس" عن كواليس الموسم الخامس بالمؤتمر الصحفي الذي عقد الأحد ببيروت، وأشادوا بمستوى الأصوات المشاركة في هذا الموسم، وذلك بعد الانتهاء من تسجيل حلقات "الصوت وبس" والتي سيبدأ عرضها على قناة mbc بداية من السبت المقبل.

واجتمع نجوم "ذا فويس" للمرة الأولى أمام وسائل الإعلام، وأعادت أحلام مع راغب علامة ثنائيتهما المثيرة للجدل مجدداً، وقالت أحلام إنها سعيدة بانضمام راغب علامة للبرنامج ونفت وجود أي خلافات بينهما وأكدت انهم جميعاً أسرة واحدة في "ّذا فويس"، في حين عبرت سميرة سعيد عن حماسها بالمشاركة لأول مرة في برنامج "ّذا فويس" الذي استمتعت بالأصوات المشاركة به.

وأعلنت إدارة قناة mbc في المؤتمر الصحفي عن انطلاق القناة الجديدة "mbc5" الموجهة إلى المغرب العربي، وطرحت برومو الموسم الخامس من برنامج "ذا فويس" والذي ستعرض أولى حلقاته الاسبوع المقبل في 21 سبتمبر، ويضم لجنة تحكيم جديدة مكونة من أحلام وراغب علامة ومحمد حماقي وسميرة سعيد بعد انسحاب عاصي الحلاني وإليسا.