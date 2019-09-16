شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل Curb Your Enthusiasm يعود فى موسمه العاشر 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود سلسلة Curb Your Enthusiasm التى تعرض على شبكة HBO لموسمها العاشر فى عام 2020، فى حلقة حديثة من بودكاست آدم كارولا، كشفت كارولا أن لارى ديفيد أخبره أن حلقات جديدة من Curb Your Enthusiasm تأتى إلى HBO فى أوائل عام 2020، فى حين أن الشبكة لم تؤكد الأخبار، وتم عرض الموسم التاسع من المسلسل فى عام 2017، وانتشرت الشائعات حول بدء إنتاج الموسم العاشر عام 2018، حسبما نشر موقع " tvseriesfinale ".

يذكر أن مسلسل "Curb Your Enthusiasm" أو (اكبح حماسك) هو مسلسل تليفزيونى كوميدى أمريكى أنتج وعرض على شاشة قناة "HBO"، حيث بدأ عرضه للمرة الأولى فى 15 أكتوبر 2000، وقد تم عرض 80 حلقة حتى الآن، آخرها كان فى 2011، قام بتأليف المسلسل لارى ديفيد المؤلف الشريك لمسلسل ساينفلد، والذى هو أيضا بطل المسلسل مصورا نسخة من نفسه.

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ويصور المسلسل حياة لارى ديفيد ككاتب تليفزيونى شبه متقاعد يسكن فى لوس أنجلوس ولاحقا فى مدينة نيويورك، بشكل مشابه لساينفلد، فمسلسل اكبح حماسك يصور دقائق الحياة اليومية، خاصة تلك التى تتعلق بمشاكل وأخطاء لارى ديفيد، وتصرفات الناس المزعجين من حوله، وتفاعله معهم.