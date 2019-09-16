شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح حفلهما الأخير.. محمد رمضان وتامر كرم فى عمل مسرحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المخرج تامر كرم مع النجم محمد رمضان فى عمل مسرحى جديد ويتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة بعد الاستقرار على التفاصيل النهائية الخاصة به.

وقال تامر كرم فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365": "محمد رمضان فنان متميز فى كل عمل يقوم به سواء سينما أو دراما أو مسرح وأخيرا مجال الغناء الذى تفوق فيه بعدد من الأغانى" مشيرا إلى أنه سعيد بالعمل معه فى آخر حفلاته الذى أقيمت فى الساحل الشمالى بحضور الآلاف من جمهوره .

محمد رمضان احتفل مؤخرا بوصول عدد زوار قناته الرسمية على يوتيوب، إلى 2 مليار مشاهدة.

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وكان النجم محمد رمضان قد أحيا حفلا غنائيا فى الساحل الشمالى الجمعة الماضى، بحضور محبيه.

كما عُرض لمحمد رمضان مؤخرًا مسلسل "زلزال" فى شهر رمضان الماضى، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى، وشارك فى بطولته حلا شيحة، ماجد المصرى، هنادى مهنى، منى عبد الغنى، أحمد صيام، محمود حجازى، حسام داغر، تامر ضيائى، محمد سليمان، يوسف عثمان، مصطفى منصور، لمياء كرم.