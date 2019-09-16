عن أول بطولة مطلقة.. ماجد المصري لـ"الخليج 365": "مش فارقة معايا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

يخوض الفنان ماجد المصري أولى بطولاته المطلقة بمسلسله الدرامي الجديد "بحر"، الذي تعرض حلقاته حاليًا على شاشة قناة "الحياة".

ونفى المصري، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، اقتصاره بشكل أساسي، خلال الفترة المقبلة، على تقديم البطولات المطلقة في الأعمال الدرامية، سواء كانت مسلسلات أو أفلامًا سينمائية.

وأضاف: "مش فارقة معايا تقديمي للبطولات المطلقة من عدمه، اللي بيفرق معايا دايمًا، هقدم إيه للناس تشوفه، والدور الذي أظهر من خلاله في العمل".

مسلسل "بحر" تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة ماجد المصري، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكي، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد علي رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكي.