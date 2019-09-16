بفستان أسود.. منة فضالي في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): نشرت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الشخصي في موقع "انستجرام" جلسة تصوير. وظهرت منة في الصور بفستان أسود، ونالت الصور إعجاب محبي ومتابعي الفنانة. ويعرض لمنة حاليًا مسلسل "قيد عائلي" على شبكة قنوات "دي إم سي"، من بطولة صلاح عبدالله، عزت العلايلي، بوسي وميرفت أمين.

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