شاهد: بروز بطن ريهانا في أحدث ظهور يشكك في حملها.. وتعليقها يحير الجمهور

انتشر خبر حمل ريهانا عبر منصات السوشيال ميديا بسرعة مذهلة عقب تداول صورة حديثة لها ببطن بارز جعلت رواد مواقع التواصل يصدقون أنها بالفعل حامل من صديقها الملياردير السعودي حسن جميل.

وتظهر ريهانا في الصورة وهي ترتدي فستان أسود قصير ضيق يحتضن بطنها البارزة مما أثار الشكوك حول حملها.. وعلى الفور، سارعت النجمة العالمية عن طريق مصدر مقرب لها بنفي الخبر بعد أن فوجئت بانتشاره بهذه السرعة.

وبرغم نفيها لخبر حملها، فإن صاحبة أغنية Umbrella قد ظهرت لاحقاً بإطلالة مثيرة للجدل، حيث أطلت بفستان جلدي قصير محدد للجسم، بينما كانت تخفي بطنها بذراعها، وهو ما أعاد الشكوك حول زيادة وزنها، بينما علق البعض بأنها ليست حامل وإنما تعاني من زيادة بسيطة في الوزن ولا تريد أن ترصدها عدسات الكاميرات.