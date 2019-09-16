كتب امير فتحي في الاثنين 16 سبتمبر 2019 09:55 صباحاً - حرص الاعلامي مصطفى الاغا، مقدم برنامج “صدى الملاعب” على قناة mbc, على مشاركة متابعيه معايدته لزوجته مي الخطيب بمناسبة عيد ميلادها وذلك عبر حسابه على انستغرام. فقد نشر مصطفى الاغا صورة له ولزوجته وعلق عليها باسلوب طريف قائلا: “ثمانون سنة وتزداد شباباً … كل عام وأنتي الخير”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى الاغا معايدا زوجته: “ثمانون عاما تزداد شبابا”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.