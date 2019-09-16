والدة بسمة بوسيل في ظهور نادر جدا.. شاهدوا هل من شبه مع ابنتها؟

كتب امير فتحي في الاثنين 16 سبتمبر 2019 09:55 صباحاً - نشرت الفهنانة المعتزلة ​بسمة بوسيل​ عبر حسابها الشخصي على احد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو التقطته مع والدتها التي ظهرت صغيرة في العمر وكأنها شقيقتها وليست والدتها وعلقت على الفيديو قائلة: “الحب كله أمي جنتي”.



وكثرت تعليقات الجمهور الذي أكد ان هناك شبه بين السيدتين رغم التعديلت الواضحة في الشكل وأثنوا على جمال والدة بسمة التي اتى ظهورها نادر جدا.

يذكر ان بسمة متزوجة من الفنان تامر حسني منذ عام 2012 وانجبت منه 3 اولاد وهم : تاليا وأمايا وآدم وهي تعمل في مجال تصميم الازياء.