أفضل 10 أفلام رعب في القرن الواحد والعشرين

مهّدَ القرن الحادي والعشرين لثورة سينمائية فيما يخص أفلام الرعب؛ إذ لجأت شركات الإنتاج إلى التكنولوجيا والوسائل الحديثة لإظهار جوانب أكثر إظلاما قادرة على إثارة مزيد من الرعب، مقارنة بأفلام القرن العشرين ذات البعد الواحد.

ولا يمكننا القول إن أفلام القرن العشرين لم تكن جيدة، على العكس تمامًا كانت السبب في تعريف العالم بأيقونات رعب شهيرة مثل دراكولا، وفرانكنشتاين، والسايكو نورمان بيتس.

موقع "يو إس إيه توداي" الأمريكي يستعرض في التقرير التالي أبرز أفلام الرعب التي طرحت في القرن الـ21، تلك التي تركت بصمة واجتمع عليها النقاد والجمهور على حد سواء.



فيلم من إخراج بن ويتلي، ويتناول قصة جندي بريطاني يعود من الحرب لبلدته ليعمل كقاتل مأجور.

وعلى الرغم من أن الفيلم يبدو مجرد فيلم أكشن آخر، فإن مهنة "ويتلي" الجديدة تجلب عليه مفاجآت لا قبل له بها، لتكون النهاية صادمة.

2- 28 Days Later "بعد 28 يومًا"

فيلم من إخراج داني بويل، يتناول قصة رجل استيقظ من غيبوبة في لندن ليجد المدينة خاوية بعد أن دمرها فيروس غامض وحوَل أهلها إلى موتى أحياء.

3- The Wailing "ذا وايلينج"

فيلم كوري من إخراج نا هونج جين، يتناول تحقيق رجل شرطة في مجموعة من الأمراض الغامضة وجرائم القتل الغريبة، إلا أن تحقيقه يصطدم بكثير من العقبات.

4- The Witch "الساحرة"

فيلم للمخرج روبرت إجرز، يحكي عن فتاة مراهقة تعيش مع أهلها في منطقة نائية، وفي يوم يختفي شقيقها الرضيع بطريقة غامضة، فتشتبه في وجود علاقة للسحر، ومن ثم تأخذ الأمور منحنى جحيميا.

فيلم للمخرج جوردان بيل، يحكي عن شاب أسمر البشرة يلتقي أهل حبيبته البيضاء للتعارف، قبل أن يكتشف أن أسرتها العنصرية تمتلك مخططًا شريرًا لتدميره.



فاز الفيلم بأوسكار أفضل سيناريو أصلي في سابقة غير متوقعة لفيلم رعب.



فيلم من تأليف وإخراج آري آستر في أول تجاربه الإخراجية.



يتناول الفيلم مجموعة حوادث غريبة تصيب أسرة آني (توني كوليت) بعد وفاة والدتها، وبعد تحقيقه في هذه الأحداث، تتوصل إلى اكتشاف مخيف يخص والدتها من شأنه تدمير أسرتها.

7- The Babadook "البابادوك"

فيلم للمخرجة جنيفر كينت، يتناول معاناة أم في تربية ابنها الوحيد بمفردها، وتضاعف المعاناة بعد ظهور وحش خارق يطلق عليه "بابادوك" يرغب في الاستحواذ على طفلها الصغير.

فيلم للمخرج دارين أرنوفسكي، يحكي عن راقصة باليه تطمح لتحقيق الكمال في مهنتها، إلا أن إصابتها بفصام شخصية تقضي على حلمها وحياتها.

الفيلم من بطولة ناتالي بورتمان، وفازت عنها بأوسكار أفضل ممثلة، كما تلقى الفيلم ترشيحًا لـ4 جوائز أوسكار.

9- The Devil’s Backbone "العمود الفقري للشيطان"

فيلم للمخرج جييرمو ديل تورو، يتناول تحقيقات طفل صغير يتيم حول مدرسته المشبوهة والأحداث الغامضة التي تدور فيها، والطفل الميت الذي يراه باستمرار.

10- The Cabin in the Woods "كوخ الغابة"