يمنى شري مع ضيوف من ذهب

اشتاقت للبرامج الحواريّة والبرامج الحواريّة اشتاقت لها.

عادت الإعلامية يمنى شري لتقديم ومحاورة ضيوف من ذهب، على طريقتها الخاصة، ضيوف من زمن العيار ٢٤ ومن كافة المجالات الفنية، السياسية، الإعلامية، الرياضية، الجمالية، الإبداعية، الإعلانية وغيرها.

Advertisements

ينضم لجلستها ضيوف من جيل آخر حاولوا ويحاولون حذو خط الأصالة وذلك ضمن برنامج يحمل عنوان كل ليلة أحد، عبر @mustaqbal web في تمام الساعة الثامنة مساء.

وقد افتتحت “شري” الحلقة الاولى من برنامجها مع أسطورية الصوت السيدة “ميشلين خليفة” والفنانة الشابة “نسرين نعمة”.

لمشاهدة الحلقة اضغط هنا