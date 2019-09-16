يمنى شري مع ضيوف من ذهب

Sep 16, 2019
اشتاقت للبرامج الحواريّة والبرامج الحواريّة اشتاقت لها.
عادت الإعلامية يمنى شري لتقديم ومحاورة ضيوف من ذهب، على طريقتها الخاصة، ضيوف من زمن العيار ٢٤ ومن كافة المجالات الفنية، السياسية، الإعلامية، الرياضية، الجمالية، الإبداعية، الإعلانية وغيرها.
ينضم لجلستها ضيوف من جيل آخر حاولوا ويحاولون حذو خط الأصالة وذلك ضمن برنامج يحمل عنوان كل ليلة أحد، عبر @mustaqbal web في تمام الساعة الثامنة مساء.
وقد افتتحت “شري” الحلقة الاولى من برنامجها مع أسطورية الصوت السيدة “ميشلين خليفة” والفنانة الشابة “نسرين نعمة”.
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