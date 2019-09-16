نانسي عجرم تكشف عن وجه ابنتها "ليا" للمرة الأولى منذ ولادتها

شاركت الفنانة نانسي عجرم جمهورها اليوم بلقطة عائلية مميزة بعدما نشرت صورة لابنتها ليا كشفت بها عن وجهها للمرة الأولى منذ ولادتها، حيث احتفلت نانسي عجرم اليوم بابنتها الجديدة "ليا" برفقة زوجها فادي الهاشم وابنتيهما إيلا وميلا، وشاركت جمهورها هذه اللحظات المميزة والتي كشفت بها عن أول صورة تظهر ملامح وجه ابنتها الصغيرة بعد ولادتها في بداية العام الجاري، وإخفاء نانسي عجرم لوجهها في صورها الأخيرة.

وخطفت ابنة نانسي عجرم الأنظار وقلوب جمهورها لجمالها وبراءتها وكذلك لكونها أول صورة لها على مواقع التواصل، إذ تحرص نانسي عجرم على مشاركة جمهورها معظم لحظاتها العائلية المميزة برفقة بناتها مع جمهورها على مواقع التواصل، ولاقت صورة ليا الأولى بوجهها تفاعلاً كبيراً على انستقرام ومواقع التواصل.

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وأنجبت الفنانة نانسي عجرم ابنتها "ليا" في شهر فبراير الماضي، وطرحت لها أغنية خاصة باسمها على غرار شقيقاتها "إيلا" و "ميلا"، وتستعد نانسي عجرم هذه الأيام لطرح ألبوم جديد لها في الربع الأخير من العام بالتزامن مع عرض برنامج "ذا فويس كيدز" الذي تشارك به مع محمد حماقي وعاصي الحلاني.

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