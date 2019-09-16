شيرين عبد الوهاب تكسر عُزلتها وتوجه رسالة لعاصي الحلاني بعد إصابته

ظهرت النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب أخيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن التزمت سياسة عدم الظهور إلا في المناسبات المُلحّة، إذ نشرت تغريدةً عبر حسابها على تويتر، وجّهت من خلالها رسالةً للنجم اللبناني عاصي حلاني، زميلها السابق في لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس"، إثر تعرُّضه لإصابة بعد سقوطه عن ظهر الحصان.

وقالت شيرين في تغريدتها: " ألف سلامة على الصديق الغالي والحمد لله على سلامتك، وإن شاء الله تكون بخير وتقوم بالسلامة لبيتك وجمهورك اللي بيحبك"، لتأتي تعليقات جمهورها في أغلبها متسائلةً حول سرّ غيابها، فيما علّق آخرون بأنّهم باتوا ينتظرون حدوث بعض المصائب حتى تغرّد شيرين، خصوصًا وأنّ هذه التغريدة جاءت بعد ظهورها آخر مرةٍ لمواساة النجم أحمد السعدني بوفاة طليقته وأم أولاده.

ولم تُعلّق شيرين على أيٍ من تعليقات جمهورها، متجاهلةً في الوقت ذاته الأنباء التي تمَّ تسريبها عن مصدرٍ ادّعى قربه من زوجها المطرب حسام حبيب، وأكّد فيها أن شيرين كانت حاملاً بالفعل ولكنها فقدت حملها في الشهر الرابع داخل إحدى المستشفيات الأمريكية، وانّها ستعودُ للقاهرةِ قريبًا، ونفى أن تكون متواجدةً في لندن كما قال شقيقها.

اقرا ايضاً:

شيرين عبدالوهاب تدخلُ عالم الغناء الخليجي للمرة الأولى بأغنية "الحب خدعة"

Advertisements

يُذكر أنَّ محمد عبد الوهاب شقيق شيرين، نفى أكثر من مرة أنباء حملها، كما نفى تواجدها في أمريكا، لافتًا إلى أنّها تقضي عطلة طويلة في لندن للاستجمام، حتى نشر في أحد المرات عبر حسابه على فيسبوك قائلًا: "والمصحف، والإنجيل، والتوراة شيرين مش حامل".

قد يهمك ايضاً:

شيرين عبد الوهاب تنفي مشاركتها ضمن الحفلات الغنائية المقامة في الرّياض

تسريب صورة لـ"شيرين عبدالوهاب" برفقة زوجها في حمام السباحة