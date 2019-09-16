سارة نخلة تُغرد معبرة عن سعادتها بعد الحكم بحبس طليقها أحمد محمود

نشرت نخلة عبر حسابها في إنستغرام منشور تُعبّر فيه عن سعادتها بعد حصولها على الحُكم، واصفة اليوم بالمميّز، موجّهة شكرها للمحامي الخاصّ بها، وللقضاء الذي أنصفها بعد فترة من المعاناة على حدّ قولها، حيث يذكر أنه أقرّت محكمة جُنح 6 أكتوبر في مصر بحبس الفنان المصري أحمد عبد الله محمود، لمدّة عامين مع الشغل، وذلك في النزاع القائم بينه وبين زوجته الفنانة السورية سارة نخلة، التي تقدّمتْ بدعوى قضائية ضدّه تتّهمه بخيانة الأمانة، وذلك بعد طلبها الانفصال عنه مؤخرًا، عقب خلافات نشبتْ بينهما.

وكشف عاصم قنديل محامي الفنانة سارة نخلة في تصريحات خاصة لـ"فوشيا"، أنّ المحكمة أصدرت حكمها حضوريًا لصالح موكلته، وذلك بعدما تمّ الاستماع إلى شخصين أحضرهما الفنان المصري، للشهادة على أنّه قام بتسليم المبلغ للفنانة سارة نخلة.

وأكد المحامي المصري، أنّ الشاهديْن ويدعيان محمد هاني أحمد أبو العنين ويعمل مساعد مخرج، ومحمود حسين كامل ويعمل موزعًا موسيقيًا، قد أدليا بأقوالهما، إلا أنّ المحكمة اتّضح لها بأنّهما لم يُشاهدا الفنان المصري يسلّم مبلغ "إيصال أمانة" الذي تبلغ قيمته 250 ألف جنيه (15 ألف دولار).

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ونوّه عاصم قنديل، إلى أنّ الفنان أحمد عبدالله كان قد دفع بالتزوير في التوقيع على إيصال الأمانة، المرفوع ضدّه مؤكدًا أنّ تقرير مصلحة الطبّ الشّرعي كشف عن صحّة توقيعه على الإيصال.

يأتي هذا الحكم استكمالًا للنزاعات القائمة بين أحمد عبدالله محمود وزوجته سارة نخلة التي اتهمت سابقًا بالاعتداء على حنان البمبي، والدة أحمد عبدالله محمود، وتم تبرأتها بعدما رفعتْ قضية عليها تتهمها بالاعتداء عليها أثناء ذهابها لإحضار بعض الأوراق الخاصّة بنجلها من منزله.

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