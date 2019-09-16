نوال الزغبي تؤكد تصالحها مع إليسا بعد موجة من الجدال والمشاحنات والتغريدات

أقدمت المطربة اللبنانية نوال الزغبي على خطوة تؤكّد تصالحها مع مواطنتها المطربة إليسا بعد موجة من الجدال والمشاحنات والتغريدات المبطنة أو المباشرة وصلت إلى إلغاء المتابعة بينهما على مواقع السوشيال ميديا، موضحة في لقاء تلفزيوني، بعد متابعتها لحسابات إليسا على مواقع التواصل الاجتماعي إنها "لا تجد مشكلة في إعادة متابعة حسابات إليسا".

وأكّدت نوال أن أسهل شيء بالنسبة لها هو متابعة الحسابات وإلغاء المتابعة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفتت إلى أنها تُعبّر دائمًا عن حبها للفنانة إليسا، وتراها نجمة كبيرة تحب صوتها وأغانيها.

وأشارت إلى أن ما بينهما كان سوء تفاهم وليس خلافًا، وهو ما انتهى بعد أن قابلتها في عزاء المخرج اللبناني سيمون أسمر.

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وكانت إليسا ونوال قد اجتمعتا صدفةً في عزاء المخرج سيمون أسمر، وتعانقتا وتبادلتا القبل، وكأن شيئًا لم يكن بينهما.

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رغم أنّ نوال الزغبي وإليسا تجاهلا بعضهما في البداية، وجلست كل منهما على حدة، ولكنهما ما لبثتا أن تبادلتا الحديث، ثم تعانقتا عند المغادرة وتحدثتا للصحافة وكأن شيئًا لم يكن بينهما.

وطلبت إليسا من جمهور السوشيال ميديا تخفيف الوطأة؛ لأنها تُسبّب الخلافات الفنية، مؤكدةً أنها لا تحمل أي ضغينة تجاه مواطنتها، قبل أن تبادر الأخيرة إلى معانقتها.

وفي شهر مارس الماضي، أقدمت إليسا على إلغاء متابعتها على "إنستغرام"، بعد تصاعد الخلافات بينهما في الفترة الأخيرة، إثر عودة الأخيرة إلى شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات.

وزادت سجالات نوال وإليسا حدتها في الأشهر الماضية، على إثر تصريح لنوال الزغبي، ردًا على سؤال من هي فنانة روتانا الأولى، حيث أكّدت أنها نجوى كرم وليس إليسا، ومن بعدها انتقل الخلاف إلى السوشيال ميديا قبل أن يتدخّل سالم الهندي ويرطّب الأجواء، ولتعود وتشتعل الخلافات بين فترة وأخرى.

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