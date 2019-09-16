ماذا قالت أحلام عن حلول أصالة كضيفة في "ذا فويس"؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أشارت النجمة الإماراتية أحلام إلى أن الأصوات المتقدمة إلى برنامج "ذا فويس" تفوق في روعتها كل ما قد يتصوّره الجمهور، مشيرةً إلى أنه لا يهمها فوز فريقها بمقدار أن يستطيعوا كمدربين تقديم أفضل صوت وإيصاله للفوز والنجومية.
وحول انطباعها لانضمام النجمة سميرة سعيد لفريق المدربين، أكدت أحلام خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد للإعلان عن إطلاق الموسم الجديد من" ذا فويس" وقناة MBC 5، إنها من جمهور سميرة سعيد وعشاق فنّها، معتبرةً أن وجودها إضافة كبيرة للبرنامج.
الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع "فوشيا" مع النجمة الإماراتية أحلام، إذ تحدثت عن مشاركتها في الموسم الجديد من "ذا فويس"، متطرقةً إلى ردة فعلها في حال حلول النجمة أصالة ضيفة على البرنامج.
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