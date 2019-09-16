نادين نجيم آخرهن.. نجمات انفصلن بهدوء تام وصدمن الجمهور (فيديو)!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شكل انفصال الفنانة نادين نسيب نجيم عن زوجها هادي أسمر مفاجأة صادمة لمحبيها، مساء السبت، خاصة وأنه جاء في هدوء تام بعيدًا عن الإعلام والجمهور.

ورغم أن مؤشرات الطلاق كانت مخفية باستثناء ما رصدته "فوشيا" عن غياب زوجها مؤخرًا عن حفل زفاف صديقتها المقربة نتالي نصرالله، مثيرًا بذلك تساؤلات الجمهور، غير أن الأمر تبين على ما يبدو أنهما كان منفصلين، وهو ما اتضح بعد أيام قليلة بإعلان الفنانة عن الطلاق عبر مواقع التواصل.

نادين نجيم لم تكن الوحيدة التي أنهت علاقتها بزوجها أسمر في هدوء، بل سبقتها الكثير من نجمات الفن، أبرزهن هيفاء وهبي، وغادة عبد الرازق، وكانت طريقة الإعلان إما مشابهة لأسلوب الفنانة اللبنانية، أو من خلال لقاءات تلفزيونية، أثارت جميعها صدمة بين المتابعين.

الفيديو التالي يكشف لكِ فنانات انفصلن عن أزواجهن بعيدًا عن ضجة وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي.. شاهدي: