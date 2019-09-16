شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأوبرا تستضيف احتفال المكسيك بعيدها الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر احتفال دولة المكسيك بعيدها الوطنى والذى يقام بالتعاون مع سفارتها بالقاهرة حيث تقدم فرقة الماس دى كورداس حفلاً فى الثامنة مساء اليوم الاثنين 16 سبتمبر على المسرح الصغير.

وأعدت الفرقة برنامجا مميزا يعبر عن الطبيعة الفنية فى البلاد ويشمل عدة فقرات غنائية وموسيقية منها هوابانجو، المسافر، سمائي الجميلة، الملك، رقصة القبعة، المكسيك الحبيبة وتحيا المكسيك .

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يذكر أن فرقة الماس دي كورداس تأسست في أغسطس 2015 في مدينة اواكساكا جنوب المكسيك بهدف نشر الفنون والثقافة المحلية .

كما شاركت في العديد من المهرجانات بمختلف الدول منها الولايات المتحده الامريكية ، أمريكا اللاتينية والصين كما قدمت الكثير من العروض الناجحة .