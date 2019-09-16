شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مهرجان القلعة..عمر خيرت يحيى حفلين بالأوبرا 16 و 17 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى الموسيقار عمر خيرت، حفلين موسيقيين بدار الأوبرا المصرية غدا الاثنين 16 و الثلاثاء 17 سبتمبر الحالى على المسرح الكبير فى تمام الساعة الثامنة مساء. من ناحية أخرى تألق الموسيقار عمر خيرت في فترة الماضية بحفل ختام فعاليات الدورة الـ 28 لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر. Advertisements يذكر أن الموسيقار العالمى عمر خيرت أحيا مؤخرا ليلة استثنائية فى دار الأوبرا بعد غياب شهرين، بسبب انشغاله بتأليف موسيقى فيلم "الممر" ، وكعادته بدا خيرت متألقا وهو يقدم جرعته الموسيقية الفريدة وحرص على مخاطبه جماهيره الذين تفاعلوا معه موجها لهم التحية أكثر من مرة بين معزوفة وأخرى.

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