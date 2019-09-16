جيهان خليل تتجول بشوارع المغرب في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): نشرت الفنانة المغربية جيهان خليل، مجموعة صور جديدة عبر حسابها الرسمي في موقع "انستجرام". وظهرت "جيهان" في الصور بإطلالة أنيقة، مرتدية العباءة المغربية باللون اللبني، وتسير في أحد شوارع المغرب. يذكر أن آخر أعمال جيهان خليل مسلسل "طلقة حظ"، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة مصطفى خاطر، محمد جمعة.​

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