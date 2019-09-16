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فيلم كوميدي يسخر من النازية يفوز بالجائزة الأولى في مهرجان تورونتو

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محمد اسماعيل - القاهرة - تورونتو- (د ب أ):

فاز فيلم كوميدي يتناول قصة صبي صديقه الخيالي هو أدولف هتلر، بالجائزة الأولى في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي لهذا العام.

وأعلن المهرجان أمس الأحد أن فيلم "جوجو رابيت"، من إخراج النيوزيلندي تايكا وايتيتي، قد فاز بجائزة اختيار الشعب، التي تقدم مع جائزة نقدية بقيمة 15 ألف دولار كندي.

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ويجري اختيار الفائز من قبل الجمهور، وليس من قبل هيئة محلفين.

ويقوم المخرج وايتيتي أيضًا بدور البطولة في الفيلم، مجسدًا شخصية ديكتاتور النازية المضحك، جنبًا إلى جنب مع الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون، التي تلعب دور والدة الصبي الألماني، ويؤدي دور الصبي، جوجو، الوجه الجديد رومان جريفين ديفيس.

ويحكي الفيلم، الذي تدور أحداثه في فترة ألمانيا النازية زمن الحرب، قصة جوجو وصدمته من اكتشاف فتاة يهودية مختبئة في منزله، والتي تمكنت من فتح عقله على مظالم الدكتاتورية.

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