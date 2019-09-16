محمد اسماعيل - القاهرة - تورونتو- (د ب أ):
فاز فيلم كوميدي يتناول قصة صبي صديقه الخيالي هو أدولف هتلر، بالجائزة الأولى في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي لهذا العام.
وأعلن المهرجان أمس الأحد أن فيلم "جوجو رابيت"، من إخراج النيوزيلندي تايكا وايتيتي، قد فاز بجائزة اختيار الشعب، التي تقدم مع جائزة نقدية بقيمة 15 ألف دولار كندي.
ويجري اختيار الفائز من قبل الجمهور، وليس من قبل هيئة محلفين.
ويقوم المخرج وايتيتي أيضًا بدور البطولة في الفيلم، مجسدًا شخصية ديكتاتور النازية المضحك، جنبًا إلى جنب مع الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون، التي تلعب دور والدة الصبي الألماني، ويؤدي دور الصبي، جوجو، الوجه الجديد رومان جريفين ديفيس.
ويحكي الفيلم، الذي تدور أحداثه في فترة ألمانيا النازية زمن الحرب، قصة جوجو وصدمته من اكتشاف فتاة يهودية مختبئة في منزله، والتي تمكنت من فتح عقله على مظالم الدكتاتورية.
كانت هذه تفاصيل خبر فيلم كوميدي يسخر من النازية يفوز بالجائزة الأولى في مهرجان تورونتو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.