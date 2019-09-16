كارمن سليمان بـ"الأحمر" في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): شاركت المطربة كارمن سليمان، متابعيها بصور لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر صفحتها الشخصية بموقع "انستجرام". وظهرت كارمن في الصور بإطلالة أنيقة وجذابة، مرتدية فستان أحمر لامع، ونالت الصور إعجاب الجمهور. وأحيت كارمن سليمان، مؤخرًا حفلاً غنائيًا في أحد نوادي الإسكندرية، كما تستعد لطرح كليب أغنيتها الجديدة "بصاتك"، من كلمات سامي علي، وألحان مصطفى جاد، وتوزيع ماز.

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