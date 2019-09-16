وفاة مغني الروك الأمريكي "ريك أوكسك" عن 75 سنة

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك- (د ب أ):

توفى المغني الأمريكي ريك أوكسك، المغني الرئيسي لفرقة "ذا كار" لموسيقى الروك، أمس الأحد، في منزله بمدينة نيويورك عن عمر يناهز 75 سنة.

ونقلت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" الأمريكية مساء الأحد، عن مصادر بالشرطة أنه عثر على مغني الروك البالغ من العمر 75 سنة ميتًا في سريره، ولا تشتبه الشرطة في وجود أي شبهة جنائية في الوفاة، وسيتولى خبير الطب الشرعي بالمدينة تحديد سبب الوفاة.

وتزوج أوكسك من الممثلة بولينا بوريزكوفا منذ عام 1989 حتى انفصالهما العام الماضي ولديهما ابنان، جوناثان وأوليفر.