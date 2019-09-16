بعد أن تصدر تريند تويتر.. مشاعل الشحي تعلن تفاصيل فيديو ظهورها بدون حجاب

تحدثت الإعلامية الإماراتية مشاعل الشحي، عن تفاصيل انتشار فيديو تظهر فيه بدون حجاب مع الفنانة الإماراتية ميثا محمد، وهو ما أثار حالة جدل كبيرة بين متابعيها، لمعرفة حقيقة هذا الفيديو، بعد أن تصدر تريند “تويتر” السعودية.

وأعلنت “الشحي” عبر حسابها الرسمي على تطبيق “إنستغرام” أن هذا الفيديو خاص جدًا وكان موجودًا على ذاكرة هاتف إحدى صديقاتها ولكن تم تهكيره مما أدى إلى تسريبه ونشره على السوشيال ميديا.

وقالت: “اللي صار كان صدمة بالنسبة لي ولأهلي وعمري ما تخيلت نفسي في مثل هذا الموقف، الموضوع وما فيه واحدة من صديقاتي اللي واثقة فيها كانت تصور سناب والفيديو موجود بذكريات السناب نفسه وتعرض سنابها للهاكر، يعني البنت ما لها ذنب وللحين قاعدين يحققون بالموضوع يعني مو أكيد هذا الكلام والفيديوهات كانت خاصة جدًا وما حد يشوفها، أصلا المفروض ما يكون لها وجود من الأساس”.

وأضافت: “بكون صريحة معاكم الموضوع أثر فيني ودخلني في حالة صدمة ودمرني وبنفس الوقت كل حد وقف وياي ما راح أنسى وقفته وراح أضل أشكره.. وشكرًا لعيال زايد ولعيال سلمان على وقفتكم”.

وأكدت “الشحي” أنها تعيش حاليا حالة من الصدمة، وأنها تحتاج لبعض الوقت تكون فيه بعيدة عن الناس.

وطالبت متابعيها بوقف نشر مقطع الفيديو، قائلة: “إذا وصلتكم فضيحة أي أحد خلها توقف عندك الدنيا دوارة ولا تخلون أي شيء يخرب بينا لأن هذا مبتغاهم بالعكس علاقتنا تقوى وقت الشدة لأن تربينا نكون على قلب واحد”.