بالفيديو: دنيا بطمة تكشف علاقتها حالياً بحلا ترك وتصرفات الأخيرة مع أختها غزل

تحدثت النجمة المغربية دنيا بطمة مؤخراً عن علاقتها بحلا الترك ابنة زوجها المنتج محمد الترك، والتي انتقلت مؤخراً لحضانة والدها وصارت تعيش مع زوجة أبيها وأختها الرضيعة غزل.

وقالت دنيا بطمة في أحدث ظهور لها على هامش تكريمها في حفل مهرجان الفضائيات العربية، إن علاقتها بحلا الترك حالياً بخير وأكثر هدوء، مؤكدة أن العلاقة دائماً كانت بخير و “لكن الفتنة أشد من القتل”.

تحدثت النجمة المغربية دنيا بطمة مؤخراً عن علاقتها بحلا الترك ابنة زوجها المنتج محمد الترك، والتي انتقلت مؤخراً لحضانة والدها وصارت تعيش مع زوجة أبيها وأختها الرضيعة غزل.

وحول علاقة ابنة زوجها حلا الترك بابنتها الرضيعة غزل الترك، ردت النجمة المغربية: “الحمد لله.. غزل تحبها.. هي تحب الروج والحمر وهي سعيدة جداً مع حلا.. لأن حلا نزلت براند جديد للحمر، فغزل مستأنسة معاها وسعيدة معها”.

كما نفت دنيا بطمة أن يكون هناك خلافات بينها وبين زوجها الذي يقوم في الوقت ذاته بإدارة أعمالها، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو له مؤخراً وهو يقوم بتعنيف أحد الصحفيين ويطلب من زوجته مغادرة المؤتمر، حيث أكدت أن علاقتهما قوية جداً وأن زوجها يرافقها في كل خطواتها الفنية، حيث قالت: “دايماً مع بعض.. ونتصور دايماً مع بعض وهو دايماً معايا”.