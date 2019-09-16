شاهد.. وائل كفوري يحتفل بعيد ميلاده بحضور نجوم الفن

كتب امير فتحي في الاثنين 16 سبتمبر 2019 05:52 صباحاً - احتفل الفنان اللبناني وائل كفوري بعيد ميلاده، مساء امس الاحد، بحضور شخصيات فنية وإعلامية وسياسية في منزله في زحلة.

وتداول ناشطون مقاطع فيديو من الحفل حيث ظهر وائل كفوري وهو يقطع قالب كبير من الحلوى وُضعت عليه صورته، وكُتبت عليه عبارة: “في شي اسمو وائل”، بالإشارة منه إلى عنوان أغنيته الشهيرة “في شي اسمو وفا”.

كما ظهر وائل كفوري في مقطع اخر وهو يرقص الدبكة قبل ان يقوم احدهم بحمله على كتفه.