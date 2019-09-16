كتب امير فتحي في الاثنين 16 سبتمبر 2019 05:52 صباحاً - احتفل الفنان اللبناني وائل كفوري بعيد ميلاده، مساء امس الاحد، بحضور شخصيات فنية وإعلامية وسياسية في منزله في زحلة.
وتداول ناشطون مقاطع فيديو من الحفل حيث ظهر وائل كفوري وهو يقطع قالب كبير من الحلوى وُضعت عليه صورته، وكُتبت عليه عبارة: “في شي اسمو وائل”، بالإشارة منه إلى عنوان أغنيته الشهيرة “في شي اسمو وفا”.
كما ظهر وائل كفوري في مقطع اخر وهو يرقص الدبكة قبل ان يقوم احدهم بحمله على كتفه.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. وائل كفوري يحتفل بعيد ميلاده بحضور نجوم الفن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.