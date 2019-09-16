شكرا لقرائتكم خبر عن بوسى تنهى من تسجيل أغنيتين مع الشاعر هشام صادق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الشاعر الغنائى هشام صادق بأغنيتن "سينجل" مع المطربة بوسي، الأغنية الأولى والثانية من ألحان مدين، والتوزيع الموسيقى لأحمد عبد السلام، ولم تكشف بوسى عن اسمها حتى الآن لتكون مفاجأة للجمهور وقت طرحها خلال الأيام المقبلة.

من ناحية أخرى يعرض لبوسي فيلم "أنت حبيبى وبس" حاليا في السينما، ويشارك في بطولته مجموعة من الفنانين؛ منهم هالة فاخر، ومحمد محمود، ونيرمين ماهر، وأحمد حلاوة، والليثي، وصوفينار، وإيمان السيد.

يذكر أن آخر أعمال بوسى هو ديو مع محمود الليثى التى يحمل اسم "آلوو" من كلمات ملاك عادل وتوزيع أوكا، وإخراج عماد قاسم.

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