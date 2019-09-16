شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتحب الرعب.. تعرف على مواعيد عرض فيلم Countdown بدور السينما حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن فيلم " Countdown " يضم جرعة مكثفة من " الرعب " لذلك ينتظر عرضه الملاين حول العالم.

و قد كشف القائمون علي العمل أنه من المقرر أن يعرض رسميا في المجر وهولندا و روسيا في 24 أكتوبر ، بينما يتم عرضه في انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية في 25 أكتوبر ، في حين يتم عرضه في البرتغال في 7 نوفمبر المقبل ، في حين يعرض بالسويد في 20 ديسمبر القادم .

وتدور أحداث فيلم " Countdown " حول ممرضة تقوم بتنزيل تطبيق يزعم أنه يتوقع لحظة وفاة شخص ما ، فيخبرها هذا التطبيق أن أمامها ثلاثة أيام فقط للعيش وأن عليها أن تجد طريقة لإنقاذ حياتها قبل انتهاء الوقت.

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فيلم " Countdown " من تأليف و اخراج جاستين ديك و بطولة آن وينتورز واليزابيث ليل و بيتر فاسينيلي و ليزا لينك و غيرهم .



من التريللر الرسمي لفيلم الرعب Countdown (2)



من التريللر الرسمي لفيلم الرعب Countdown (3)



من التريللر الرسمي لفيلم الرعب Countdown (4)