سميرة سعيد في أحدث ظهور بالموسم الخامس من "ذا فويس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: خضعت الفنانة سميرة سعيد، لجلسة تصوير جديدة ظهرت فيها بإطلالة جذابة، على هامش مشاركتها في الموسم الخامس من برنامج "ذا فويس". ونشرت سميرة الصور عبر حسابها في موقع تبادل الصور "انستجرام"، مرتدية ملابس سوداء. وأعضاء الموسم الخامس لبرنامج "ذا فويس" هم "عاصي الحلاني، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم وسميرة سعيد". ​

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