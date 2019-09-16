دنيا بطمة في الملاهي مع ابنتها: "من الأمطار إلى الألعاب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهاء حجازي:

شاركت المطربة المغربية دنيا بطمة، جمهورها بصور وفيديوهات من أحدث ظهور لها برفقة ابنتها "غزل" بعد عودتها من السفر.

وظهرت دنيا بإطلالة أنيقة، وهى تلهو مع ابنتها وعلقت: "من المطار على الألعاب، هذا حالنا مع الست زوزو".

يُذكر أن آخر أعمال المطربة دنيا بطمة أغنية "الزمن بيدور" باللهجة المصرية، من كلمات هيثم شعبان، وألحان هيثم الزيات.