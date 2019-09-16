محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهاء حجازي:
شاركت المطربة المغربية دنيا بطمة، جمهورها بصور وفيديوهات من أحدث ظهور لها برفقة ابنتها "غزل" بعد عودتها من السفر.
وظهرت دنيا بإطلالة أنيقة، وهى تلهو مع ابنتها وعلقت: "من المطار على الألعاب، هذا حالنا مع الست زوزو".
يُذكر أن آخر أعمال المطربة دنيا بطمة أغنية "الزمن بيدور" باللهجة المصرية، من كلمات هيثم شعبان، وألحان هيثم الزيات.
كانت هذه تفاصيل خبر دنيا بطمة في الملاهي مع ابنتها: "من الأمطار إلى الألعاب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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