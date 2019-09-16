محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
أعلن الفنان بيومي فؤاد، تعاقده على المشاركة في فيلم سينمائي ومسلسل في الكويت، موضحًا أن ظهوره في العملين سيكون كـ"ضيف شرف".
ونشر بيومي فيديو عبر حسابه في "انستجرام" قال فيه: "الحقيقة أنا لاقيت السوق مريح اليومين دول في مصر، قولت أشوف أخبار الخليج إيه، قولت ابدأ بالكويت، أشقائنا حبايبنا".
وتابع: "دلوقتي ضيف شرف صغير في فيلم، ومسلسل أيضًا ضيف شرف".
وأضاف: "انتظروني قريبًا في السعودية والكويت ودبي والبحرين وتونس والمغرب والجزائر وكل الدول العربية، تقولش سوبر جيت".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| لهذا السبب.. بيومي فؤاد يسافر إلى الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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