شكرا لقرائتكم خبر عن "ملاك".. اختيار الإسم المبدئى لمسلسل كريم فهمى وآيتن عامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ النجم كريم فهمى تصوير أولى مشاهده ضمن أحداث مسلسل "ملاك" كإسم مبدئى للعمل الذى يجمع بينه وبين الفنانة ايتن عامر خلال الأيام القليلة المقبلة وهو من تأليف حسان دهشان وإخراج ابراهيم فخر ويجرى حاليا اختيار باقى فريق العمل استعدادا للبدء فى تصويره المقرر طرحه خارج السباق الرمضانى.

ومن ناحية أخرى ينتظر كريم فهمى عرض فيلمه الجديد "ديدو" تأليف وبطولة كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح ويشارك فى بطولته حمدي الميرغني، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد وعدد آخر من الفنانين اضافة إلى ظهور كل من أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو كضيوف شرف خلال الأحداث، فى أول اجتماع بينهم منذ انفصال الثلاثى قبل 3 سنوات.

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وكانت آخر أعمال كريم فهمى مسلسل "أمر واقع"، وشاركته فى بطولة العمل الفنانة ريم مصطفى وأحمد وفيق ونبيل الحلفاوى وياسر المصرى ونهى عابدين وملك قورة ونجلاء بدر، تأليف محمد رفعت وإخراج مجدى السميرى، وتدور أحداثه فى إطار بوليسى أكشن حول ضابط مكلف بإحباط عملية إرهابية ويواجه العديد من العقبات والمطاردات من قبل بعض الجهات.