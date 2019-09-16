فيديو| لهذا السبب.. بيومي فؤاد يترك مصر إلى الكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلن الفنان بيومي فؤاد، تعاقده على المشاركة في فيلم سينمائي ومسلسل في الكويت، موضحًا أن ظهوره في العملين سيكون كـ"ضيف شرف".

ونشر بيومي فيديو عبر حسابه في "انستجرام" قال فيه: "الحقيقة أنا لاقيت السوق مريح اليومين دول في مصر، قولت أشوف أخبار الخليج إيه، قولت ابدأ بالكويت، أشقائنا حبايبنا".

وتابع: "دلوقتي ضيف شرف صغير في فيلم، ومسلسل أيضًا ضيف شرف".

وأضاف: "انتظروني قريبًا في السعودية والكويت ودبي والبحرين وتونس والمغرب والجزائر وكل الدول العربية، تقولش سوبر جيت".