أمير عيد يكشف أفيش "لما بنتولد"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نشر الفنان أمير عيد، عبر حسابه الشخصي في "انستجرام" أفيش فيلمه الجديد "لما بنتولد".

وكتب "عيد" في تعليقه على الأفيش: "البوستر الرسمي للفيلم، العرض العالمي الأول هيكون في مهرجان الجونة السينمائي، وقريبًا في جميع السينمات، البوستر من تصميم الفنان محمد مصطفى".

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الفيلم يتناول 3 قصص مختلفة لكل قصة موضوعها الخاص، ومن ضمنهما قصة شاب يبحث عن الهجرة إلى الخارج مع رفض الأب لتلك الرغبة، ليحاول طوال الأحداث إقناعه إلى أن تحدث مفاجأة تجعله يغير طريقة تفكيره، كما يحمل الفيلم قصة فتاة مسيحية، تخوض تجربة عاطفية مع شاب مسلم، ليقابلا من خلال ذلك العديد من العقبات التي ستتحول لشكل واقعي في آخر أحداث العمل.

فيلم "لما بنتولد" تجربة شبابية من بطولة أمير عيد وكلًا من عمرو عابد وبسنت شوقي وابتهال الصريطي، وسلمى حسن ومحمد حاتم ودانا حمدان، ويضم العمل عددًا من ضيوف الشرف من ضمنهم الفنانة حنان سليمان والفنان سامح الصريطي، من تأليف السيناريست الراحلة نادين شمس، وإخراج تامر عزت.