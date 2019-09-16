شيرين تعلق على هاشتاج "اشتقنالك شيرين"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
علقت المطربة شيرين عبدالوهاب، على هاشتاج "اشتقنالك شيرين" الذي أطلقه رواد التواصل الاجتماعي، ليتصدر ترند "تويتر" في قائمة الأكثر تداولاً.
وقالت شيرين: "أنا فرحانة جدًا بحبكم ليا والتفاعل ده، بجد شكرًا ودايمًا ضهر وسند لأي حد، قد إيه حسيت بأمان من الهاشتاج ده، وإني مهما غبت هلاقي ناس بتسأل عليا".
وأضافت: "أنا كنت في إجازة، وحاليًا شغالة على ألبومي الجديد، وخلصت منه أول أغنيتين، إن شاء الله أرجعلكم بألبوم قوي يعوض الغياب".
وكان ألبوم "نساي"، آخر ألبومات الفنانة شيرين، الذي طرحته أواخر العام الماضي، وضم 12 أغنية أبرزها "لواني"، "حبه جنة"، "كدابين"، "أبو الرجالة"، وغيرها.
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