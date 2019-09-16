وصفت فهمي بـ"شهريار".. إعلامية تنتقد حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

انتقدت الإعلامية الكويتية مي العيدان، حفل زفاف الفنان أحمد فهمي وهنا الزاهد، أحدث عروسين في الوسط الفني.

ونشرت مي، فيديو من حلقتها ببرنامجها "كشف حساب" عبر حسابها على "انستجرام" وعلقت: "مي العيدان تنتقد زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد".

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وعلقت العيدان، أن تكلفة حفل الزفاف قاربت مليون جنيه مصري، مشيرة إلى أن "هنا الزاهد تستحق لأنها جميلة"، متمنية أن تستمر السعادة بين الطرفين، خاصة بعد عدة زيجات سابقة غير مستقرة لفهمي.

وأضافت: "هذه هي الزيجة الثالثة في حياة أحمد فهمي، وفهمي عاطي إحساس لنفسه إنه شهريار، وأتمنى متكونش في واحدة رابعة".

وأقيم حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد، الأربعاء الماضي، في أحد فنادق القاهرة.​