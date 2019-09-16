فيديو| أحمد شاكر يقلد حسني مبارك وفريد الأطرش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

جسد الفنان أحمد شاكر، شخصية الرئيس الأسبق حسني مبارك، بالإضافة إلى شخصية الموسيقار الراحل فريد الأطرش.

وقال شاكر خلال ظهوره في برنامج "واحد من الناس" على قناة "النهار"، إن موهبة التقليد ظهرت لديه في عمر 13 سنة، موضحًا أن شخصية مبارك تحتاج إلى مسلسل لتقديمها، مضيفًا أنه لو عرض عليه بطولة الفيلم سيقبله.

وأضاف أن الفنان أحمد زكي أبدع في أداء شخصية الرئيس الراحل أنور السادات بكل تفاصيلها، أكثر من شخصية الرئيس جمال عبدالناصر، مشيرًا إلى أننا نحتاج إلى أعمال فنية عن تاريخ مصر.