الأمير هاري يحتفل بعيد ميلاده الخامس والثلاثين

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 سبتمبر 2019 02:42 صباحاً - يحتفل الأمير هاري Prince Harry اليوم بعيد ميلاده الخامس والثلاثين .
الأمير واسمه الكامل هنري تشارلز ألبرت ديفيد Henry Charles Albert David من مواليد العام 1984 هو ثاني أبناء ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز من زوجته الأولى ديانا أميرة ويلز.
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يعتبر السادس في ترتيب عرش بريطانيا بعد والده الأمير تشارلز وشقيقه الأكبر الأمير ويليام وأبناء أخيه الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس.
منح لقب دوق ساسكس في 19 أيار 2018 ، ب زواجه المثير للجدل عد من الممثلة الأمريكية التي تكبره ميغان ماركل Meghan Markle . وأضيف له ألقاب إيرل دمبارتون وبارون كيلكيل.
له طفل وحيد يدعى ارتشي ماونتباتن هاريسون ويندسور، ولد في 6 أيار 2019.
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Wishing a very happy birthday to His Royal Highness Prince Harry, The Duke of Sussex! ••••••••••••••• A birthday message from The Duchess of Sussex: • “Your service to the causes you care so deeply for inspires me every day. You are the best husband and most amazing dad to our son. We love you ❤️Happiest birthday!” • Colour Photos © PA Images BW photo: Chris Allerton © SussexRoyalView this post on Instagram
Wishing a very happy birthday to His Royal Highness Prince Harry, The Duke of Sussex! ••••••••••••••• A birthday message from The Duchess of Sussex: • “Your service to the causes you care so deeply for inspires me every day. You are the best husband and most amazing dad to our son. We love you ❤️Happiest birthday!” • Colour Photos © PA Images BW photo: Chris Allerton © SussexRoyalView this post on Instagram
Wishing a very happy birthday to His Royal Highness Prince Harry, The Duke of Sussex! ••••••••••••••• A birthday message from The Duchess of Sussex: • “Your service to the causes you care so deeply for inspires me every day. You are the best husband and most amazing dad to our son. We love you ❤️Happiest birthday!” • Colour Photos © PA Images BW photo: Chris Allerton © SussexRoyal
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A post shared by The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) on Sep 15, 2019 at 12:01am PDT
عرف بجموحه في فترة المراهقة والشباب ووصل به الامر إلى الدخول إلى مصح للعلاج من إدمان الكحول.
خدم ضمن القوات البريطانية في أفغانستان في إطار مهمة سرية ما لبث أن عاد منها إثر شيوع خبر مشاركته في الحرب هناك خوفاً على سلامته.
يعرف عنه حبه للرياضة وممارسته رياضة الروغبي.
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وفي إطار احتفالها بعيد ميلاد زوجها ، عايدت دوقة ساسكس ميغان ماركل زوجها الأمير هاري بمنشور أرفقته بمجموعة صور من بينها صورة لم تنشر من قبل لابنهما آرتشي .
وتلقى هاري سيلاً من المعايدات كان أبرزها معايدة من جدته الملكة اليزابيت التي كتبت : "Happy Birthday to The Duke of Sussex – 35 today!"
كما تلقى معايدة من والده الامير تشارلز وزوجته كاميلا باركر الذين كتبا "Wishing a very Happy Birthday to The Duke of Sussex, who turns 35 today!"
كما عايد دوق ودوقة كامبريدج الأمير وليام William وزوجته كيت الامير هاري بعيد ميلاده متمنين له عيداً سعيداً وكتبوا عبارة " "Wishing a very happy birthday to The Duke of Sussex today!"
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