رحمة رياض محتارة بين هذين الاسمين لأغنيتها الجديدة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 سبتمبر 2019 02:42 صباحاً - تستعد الفنانة العراقية رحمة رياض قريباً لإطلاق أحدث أغنياتها باللهجة العراقية عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وهي من كلمات رامي العبودي، وألحان علي صابر وتوزيع عثمان عبود.



ولم تستقر رحمة بعد على اسم الأغنية حيث ما زالت تفاضل بين اسمين هما "أقهر بروحي" و"ماكو مني"، وطلبت من جمهور "الخليج 365" مساعدتها في اختيار الاسم الأفضل.



وكانت رحمة قد احتفلت بوصول أغنيتها الأخيرة "وعد مني" إلى 122 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب" وذلك بعد عام واحد من طرحها على قناتها الرسمية، وهي من كلمات رامي العبودي وألحان علي صابر وتوزيع محب الراوي.



يذكر أن الجمهور قد عرف رحمة رياض من خلال مشاركتها في برنامج ستار أكاديمي في موسمه السابع عام 2010 حيث وصلت إلى المرحلة النهائية قبل أن تخسر اللقب لصالح الفنان السوري ناصيف زيتون.

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