في ذكرى ميلاده.. لماذا شعر إسماعيل يس بالغضب من تقليده؟

أسطورة من أساطير الضحك في الوطن العربي، أطلق عليه محبوه لقب "أبو ضحكة جنان" وصار واحداً من أهم نجوم الكوميديا في تاريخ الفن العربي.

إسماعيل يس الذي تحل في 15 من شهر سبتمبر ذكرى ميلاده، قدم على مدار تاريخه الفني العديد والعديد من الأعمال التي كانت سبباً في رسم البسمة على شفاه المشاهدين.

ورغم تعلق الجمهور به ومحاولتهم تقليده، إلا أن هذه الأمور كانت دائماً ما تغضبه وتسببت في بكاءه، ذلك الأمر الذي رواه الماكيير المصري محمد عشوب في حلقة من برنامجه "ممنوع من العرض"، الذى كشف من خلاله مجموعة من أسرار النجوم.

وأكد أن إسماعيل يس كانت تربطه علاقة صداقة قوية بالكاتب أنيس منصور، حيث كان الفنان الكوميدي يستشيره في كافة أمور حياته، وفي يوم من الأيام توجه الثنائي من أجل شراء الملابس لإسماعيل يس.

وأثناء تجولهم بالشوارع، تجمهر البعض حول إسماعيل يس من أجل الترحيب وتبادل الكلمات والحصول على توقيع للذكرى، إلا أن أحد الأشخاص حاول ممازحة إسماعيل يس قائلاً "يا سمعة.. يا بوقوا" وأخذ يقوم ببعض الحركات التي يؤديها الفنان.

Advertisements

وهو ما تسبب في توتر إسماعيل يس وغضبه، ما دفعه للانسحاب من المشهد، وتحدث بحزن

إلى أنيس منصور قائلا ً:"يعني أنا بضحكهم وهما بيتريقوا عليا؟"، معتبراً أنه يقوم بمثل هذه الحركات في السينما فقط من أجل متعة الجمهور، لكنه يعيش بشكل طبيعي ولا يقوم بمثل هذه الحركات في الحقيقة.

وكشف عشوب عن كون إسماعيل يس لم يكن يضحك سوى أمام الكاميرا فقط، وكان حزيناً للغاية في حياته الخاصة، لذلك كان تقليده في الأماكن العامة يتسبب في حزنه.

وتذكر عشوب ما حدث في حفل زفاف ابنة أنيس منصور، حيث كان إسماعيل يس حاضراً للزفاف، لكنه فوجئ بوجود مونولوجيست يقوم بتقليده بشكل يضحك الجمهور.

ذلك الأمر الذي تسبب في إحراج إسماعيل يس ودفعه لمغادرة الزفاف على الفور وهو يبكي، حيث أكد الماكيير أن إسماعيل يس هو من أخبره بذلك الأمر خاصة وأنه كان شديد الحساسية.