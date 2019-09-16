ميرنا وليد - بيروت - في تصريح خاص لموقع الفن، أعلن الفنان ​عادل العراقي​ أن "الديو الذي سيجمعه بالفنان ​عاصي الحلاني​ سيكون من ضمن ألبوم عاصي المتوقع طرحه بعد شهر تقريباً والأغنية ستحمل عنوان "حبيبي" من كلمات نزار فرنسيس وألحان العراقي نفسه وتوزيع طوني سابا.

وقال العراقي: "سنصورها على طريقة الفيديو كليب لكن لم يتم بعد تحديد اسم المخرخ حتى الآن"، مضيفاً :"لدي تعاون أيضاً مع ​الوليد الحلاني​ في أغنية أخرى بعد "اشتقتلك" من كلماتي وألحاني وتوزيع سليمان دميان.

وأضاف عادل العراقي :"لدي أغنية خاصة بصوتي من كلماتي وألحاني ولا أريد الكشف عن مزيد من التفاصيل لأن هناك أموراً يمكن أن تتغير وسأطلعكم على المزيد عنها فور جهوزها".

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص – عادل العراقي يكشف لـ"الفن" تفاصيل كليبه مع عاصي الحلاني وتعاونه مع ابنه الوليدخاص الفن – ميلاد... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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