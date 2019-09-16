كتب امير فتحي في الاثنين 16 سبتمبر 2019 01:56 صباحاً - شاركت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده مقطع فيديو جديد وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت فيفي عبده في الفيديو بفستان قصير ومكشوف الاكتاف وهي ترقص امام مدخل فيلتها في الساحل الشمالي.

وعلقت فيفي عبده على الفيديو قائلة: “اوعي وشك انا مش هغشك هبوسك في وشك

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. فيفي عبده في وصلة رقص جديدة بفستان قصير! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.