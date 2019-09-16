نادين نسيب نجيم تعلن انفصالها عن زوجها.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت الفنانة اللبنانية ناجين نسيب نجيم، انفصالها عن زوجها رجل الأعمال اللبناني هادي أسمر، بعد سبع سنوات زواج.

نادين، قالت عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “القرار ما كان سهل علينا والفراق صعب لو شو ماكانت الأسباب بس العشرة والاحترام والمعزة بضلوا والأهم الثمرة الحلوة ولادنا.. ما في كلمة تعبر عن شعوري بهل اللحظة بس هيك صار الله يحمينا وأنا وهادي أصدقاء متحدين للأبد شكراً لكل رسائلكم وبقدر محبتكم النا”.

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إعلان انفصال نادين عن زوجها جاء بعد انتشار العديد من الشائعات حول انفصالهما خلال الأيام الماضية لتؤكد بذلك هذه الأخبار.

الفنانة اللبنانية كانت قد احتفلت بزفافها على هادي أسمر، في عام 2012، وأنجبت منه طفليها هافين، وجيوفاني، واحتفلت مؤخرا بعيد ميلاد نجلها الخامس، برفقة زوجها وابنتها وكشفت للمرة الأولى عن وجهي طفليها، حيث أنها تحرص دائما على إخفاء وجيههما.

وكانت نادين نجيم، قد تم تكريبنتها وكان مؤخرًا بجائزة أفضل فنانة عربية لعام 2019 في مهرجان الفضائيات العربية بمصر، عن دورها في مسلسل “خمسة ونص”، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي.